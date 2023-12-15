«Пипл хавает»: Вассерман о «спасении» США Украины от нацистов Вассерман назвал статью об освобождении Украины американцами дискредитацией СССР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Статья в издании The Hill, в которой говорится об освобождении Украины американскими войсками в годы Второй мировой войны, является частью кампании по дискредитации СССР, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий сказал, что автор публикации мог не знать истории конфликта, однако даже в этом случае его нельзя оправдать.

Американцы, конечно, баснословно безграмотны во всем, что не касается напрямую их собственной жизни. Скорее, это сознательная попытка обмануть сограждан, хотя автор материала, что маловероятно, мог действительно не знать, кто освобождал Украину от нацистов, — рассказал депутат.

Автором статьи в The Hill выступил Билл Пресс. В публикации он заявил, что именно американские войска освободили территорию Украины, оккупированную немецкой армией в годы Второй мировой войны. По его словам, сами украинцы помнят об этом и в 1988 году встречали американцев как рок-звезд.

В заключение Пресс заявил, что США должны продолжить поддержку Киева. Объясняя причины появления статьи, не соответствующей исторической действительности, Вассерман заявил, что люди «съедят» такую информацию.

Помнится, поп-певец Богдан Титомир, когда его спросили, почему его песни, мягко говоря, далеко не самые высококачественные даже для попсы, бодро ответил: пипл хавает, то есть люди съедят. Так и здесь, — отметил Вассерман.

Как сообщалось ранее, сенаторы в США приняли решение отложить каникулы ради работы над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Речь идет, в частности, о выделении финансового пакета Украине и Израилю.