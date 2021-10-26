Пилоты подали в суд на «Аэрофлот» за отстранение непривитых сотрудников

Шереметьевский профсоюз лётного состава (ШПЛС) направил коллективный иск в Пресненский районный суд из-за решения компании «Аэрофлот» отстранять от работы пилотов, не прошедших вакцинацию против коронавируса. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе объединения. Истцы считают, что процедура отстранения была проведена с грубыми нарушениями.

Приказ для ознакомления был представлен позднее, чем произошли изменения в графике работ с полным исчезновением планируемых рейсов. Более того отказ от вакцинации не является основанием для отстранения от работы, — подчеркнули в профсоюзе.

Там отметили, что работодатель может отстранять сотрудников без прививок, только если человек занят на работах с высоким риском заболеваний. Список таких профессий содержится в постановлении правительства.

В действиях работодателя по отстранению членов профсоюза усматриваются также и признаки дискриминации, так как ПАО «Аэрофлот» продолжает привлекать к работе непривитых членов экипажей воздушных судов, бортпроводников, техников, которые не являются членами профсоюза МРПС «ШПЛС», — отмечается в сообщении профсоюза.

Президент ШПЛС Игорь Дельдюжов рассказывал NEWS.ru, что минимум 10 пилотов «Аэрофлота», не прошедших вакцинацию от COVID-19, отстранили от работы. В публичном обрезании он также обратил внимание на постановление главного санитарного врача о требовании для работодателей провести информационную работу с персоналом и организовать проведение вакцинации. «Аэрофлот» выполнил все эти условия, а общая доля привитых в компании составляет 84% при необходимых 60%.