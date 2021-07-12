Пилотов и бортпроводников обязали сдавать ПЦР-тест каждые три дня

Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию каждые трое суток. Об этом говорится в письме заместителя руководителя ведомства Олега Сторчевого, сообщают «Известия».

Обеспечить тестирование экипажа пилотируемого воздушного судна на коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа и организовать работу по проведению иммунопрофилактики против COVID-19 указанных сотрудников авиакомпаний, — говорится в заявлении.

Росавиация поручила довести информацию до руководителей авиакомпаний.

Ранее в ведомстве опровергли сообщения в соцсетях о том, что власти вводят ограничения на покупку авиабилетов. В Интернете писали, что билеты можно будет купить якобы только после предъявления QR-кода о наличии антител. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева сказала, что таких решений пока не принималось.

Она посчитала, что эта информация распространяется для дестабилизации ситуации. В Росавиации также объяснили, что сообщение об этом никогда не публиковалось на их сайте.