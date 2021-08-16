Пилотом разбившегося в Подмосковье Ил-112В был герой России

Потерпевшим крушение в Подмосковье самолётом Ил-112В управлял герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Издание также опубликовало фотографию погибшего экипажа. На снимках изображены сам Куимов, а также два его помощника — лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил. Предполагается, что самолёт проходил подготовку перед форумом «Армия-2021» в Жуковском.

Предварительно причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лётчики пытались сбить пламя, уходя на вираж, однако самолёт начал падать и приземлился носом в землю.