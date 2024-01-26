Пилот упавшего в Афганистане самолета рассказал о деньгах на борту Пилот упавшего в Афганистане самолета: на борту не было миллиона долларов

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Пилот Аркадий Грачев

Денег на борту потерпевшего крушение в горах Афганистана бизнес-джета Falcon 10 было немного, заявил выживший после авиакатастрофы пилот Аркадий Грачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, это были личные средства. При этом он подтвердил, что какую-то часть денег передали афганцам, пришедшим к ним на помощь, в качестве благодарности.

Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, надо как-то было отблагодарить, — сказал летчик.

Ранее афганские СМИ сообщили, что из Falcon 10 исчезло около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где 20 января произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. По данным канала, самолет находился на балансе компании «Атлетик-Групп», принадлежащей супруге Грачева Екатерине Агаповой. В качестве одной из приоритетных версий крушения рассматривается отказ двигателей. Изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается.