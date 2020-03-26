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Пилот разбившегося учебного L-39 не катапультировался вовремя, потому что решил увести падающую машину в сторону от жилых районов. Самолёт упал неподалёку от станицы Дмитриевской в Краснодарском крае.

В качестве наиболее вероятной рассматривается версия, что лётчик отводил падающий самолёт от ближайшего населённого пункта, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

По версии ведомства, пилот катапультировался слишком поздно и высоты не хватило для того, чтобы система спасения сработала.

Как писал NEWS.ru, самолёт принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского лётного училища. За штурвалом был курсант. Источники среди военных назвали ошибку пилота вероятной версией трагедии.