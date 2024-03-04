Пилот Су-35 голосом отвел ракету от самолета товарища Российский летчик Су-35 Ведящев голосом спас сослуживца от ракеты в зоне СВО

Фото: МО РФ

Летчик российского Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца в рамках выполнения боевых задач спецоперации, следует из истории военнослужащего, опубликованной в Telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что за время СВО он сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет.

Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему, — рассказал Ведящев.

Он также отметил, что подъем самолета в воздух осуществляется благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Пилот выразил большую благодарность всем причастным к процессу технического обеспечения боевых машин. По словам Ведящева, у него не было бы никаких наград, если бы не они.

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Летчик награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты армии Украины на Донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи также были уничтожены скопления живой силы и бронетехники противника. Работа пилотов Воздушно-космических сил России была снята на видео.