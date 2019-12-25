https://static.news.ru/photo/4f9f6c4c-26ff-11ea-9954-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для лётчика-испытателя Алексея Горшкова, управлявшего разбившимся под Хабаровском истребителем Су-57, случившаяся авария была не первой. До этого мужчине уже приходилось катапультироваться из падающего самолёта.

Первая авария с участием Горшкова произошла в 2012 году. Тогда пилот был членом экипажа, который занимался испытаниями истребителя Су-30. После прохождения тестирования самолёт должны были передать армии Вьетнама.

Исходя из обнародованных официальных данных, аварийная ситуация возникла при выполнении разгона. У истребителя открылась и отвалилась фара подсветки при дозаправке, после чего деталь попала в воздухозаборник и вызвала пожар правого двигателя.

Пилоты успешно катапультировались, а самолёт рухнул севернее Комсомольска-на-Амуре, пишет «Коммерсант».

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель управлялся гражданским лётчиком. Самолёт, по словам знакомого с ситуацией инсайдера, не принадлежал Министерству обороны, а испытания проводил завод, привлёкший для этого гражданского пилота. Военным Су-57 планировалось сдать до конца 2019 года, писал NEWS.ru.