Пилот рассказала о трёх самых приятных моментах полёта

https://static.news.ru/photo/f20e59d4-824e-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Бернис Моран (справа) Фото: Bernice Moran de Neve/facebook.com

О том, что больше всего приносит удовольствие во время выполнения рейса рассказала лётчик британской авиакомпании Бернис Моран.

Она 12 лет работает пилотом и решила поделиться своими любимыми моментами в работе с изданием Express.

Первое — это звук прогревающихся двигателей перед взлетом. Когда экипаж находится в предвкушении полета, — отметила Моран.

Второй приятный для пилота момент — ускорение лайнера при разгоне по взлетно-посадочной полосе, и миг, когда нос самолёта поднимается вверх, а шасси отрывается от земли.

Это и очень напряженный момент, потому что пока самолёт не займет предписанную высоту полета, экипаж не может расслабиться, — пояснила британский лётчик.

В качестве третьего любимого момента в работе Моран назвала обед. Пилот отметила, что всегда с нетерпением ждёт меню, но изучает его только, когда заработает автопилот.

Как писал NEWS.ru, ранее пилот российского истребителя опубликовал видео встречи с американским F-16.