Пилот рассказала о трёх самых приятных моментах полёта

О том, что больше всего приносит удовольствие во время выполнения рейса рассказала лётчик британской авиакомпании Бернис Моран.
Она 12 лет работает пилотом и решила
Первое — это звук прогревающихся двигателей перед взлетом. Когда экипаж находится в предвкушении полета, — отметила Моран.
Второй приятный для пилота момент — ускорение лайнера при разгоне по взлетно-посадочной полосе, и миг, когда нос самолёта поднимается вверх, а шасси отрывается от земли.
Это и очень напряженный момент, потому что пока самолёт не займет предписанную высоту полета, экипаж не может расслабиться, — пояснила британский лётчик.
В качестве третьего любимого момента в работе Моран назвала обед. Пилот отметила, что всегда с нетерпением ждёт меню, но изучает его только, когда заработает автопилот.
Как писал NEWS.ru, ранее пилот российского истребителя опубликовал видео встречи с американским F-16.
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