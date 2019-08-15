https://static.news.ru/photo/14be7e14-bf45-11e9-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: Дамир Юсупов/vk.vom

Командир самолёта А-321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, экстренно посадивший воздушное судно в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский, сразу после случившегося позвонил супруге.

Он набрал жене примерно через двадцать минут после посадки, чтобы сообщить, что все остались живы.

Я всегда за него переживаю, но не считаю героем — считаю его хорошим человеком и мужем, — рассказала супруга лётчика Наталья.

По её словам, 41-летний Юсупов стал пилотом в сознательном возрасте, получив второе образование. Она добавила, что продолжит отпускать мужа в полёты несмотря на то, что ей страшно, так это его мечта и его выбор.

Женщина также отметила, что всё ещё не может поверить в случившееся: «Мне кажется, это сон какой-то», передаёт URA.RU .

Как писал News.ru, ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о втором пилоте аварийно севшего в Подмосковье лайнера. По данным авиаперевозчика, Георгию Мурзину 23 года. Его общий налёт составляет более 600 часов.