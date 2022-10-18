Пилот поддержал экипаж разбившегося истребителя Су-34 Пилот Сытник: экипаж разбившегося Су-34 нельзя обвинять в слабой подготовке или трусости

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Экипаж бомбардировщика Су-34, который разбился в Ейске, до последнего пытался увести борт от жилых домов, уверен заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, которые передаёт «Царьград», обвинять летчиков в слабой подготовке или трусости точно нельзя, а отвести самолет при большинстве технических сбоев практически невозможно.

Комиссия отработает, узнает причины. А то, что ребята должны были погибать, отводя самолёт... Это глупости, потому что там ничего не отведёшь, это кусок железа с очень большим весом, который удержать при отказе двигателя, при пожаре, помпаже двигателя, просто невозможно, — подчеркнул пилот.

Причиной крушения СУ-34 в Ейске могли стать технические неполадки, так как на записях с места событий слышны мощные звуки взрывов, заявил Сытник. Также он допустил возможность диверсии.

Истребитель потерпел крушение вечером 17 октября во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как сообщили в СКР, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи ведомства квалифицировали как нарушение правил полетов.