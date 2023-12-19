Пилот отреагировал на запуск летающих аналогов «Сапсана» в России Пилот Сытник поддержал идею о создании летающих аналогов «Сапсанов»

Технический процесс позволяет осуществить в России запуск авиасообщения с получасовым интервалом между Москвой и Санкт-Петербургом, такой маршрут будет пользоваться популярностью, поделился в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, путешествия на летающих аналогах «Сапсанов» без всяких сомнений будет пользоваться популярностью.

Технический прогресс позволяет нам создать летающие аналоги «Сапсанов». Миллионы людей и грузов перемещаются между двумя столицами, поэтому запуск регулярных авиашаттлов будет пользоваться популярностью, без сомнений, — сказал пилот.

Сытник отметил, что в России имеется большое количество самолетов в связи с сильным сокращением полетов за рубеж, при этом число желающих быстро перемещаться между Петербургом и столицей огромное множество. Он не исключил, что подобные авиарейсы смогут в скором времени распространиться на всю страну.

19 декабря «Фонтанка» сообщила, что между Москвой и Петербургом планируют запустить авиасообщение с получасовым интервалом, рейсы будет осуществлять «Аэрофлот». Самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет на это направление будет продаваться с открытой датой и временем, он будет действовать на любом рейсе при наличии мест. Кроме того, путешественники будут проходить процедуры в аэропорту в ускоренном режиме.