Пилот назвал серьёзный недостаток самолёта Ан-26

Неприхотливый в эксплуатации самолёт Ан-26 имеет один серьёзный конструктивный недостаток, который может привести к авиакатастрофе. Об этом «360» рассказал бывший пилот, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

По словам специалиста, если хвост самолёта обледенеет, то он может упасть.

Единственное, у него есть недостаток — это когда происходит обледенение хвостового оперения, происходит так называемый клевок, то есть нырок самолёта с плохими последствиями, — пояснил Романов.

Он отметил, что при аварийной посадке на воду такой самолёт может продержаться на поверхности несколько часов, если экипаж успеет закрыть специальные клапаны.

Ранее сообщалось, что Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров.

По факту потери связи с самолётом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

Самолёт мог разбиться неподалёку от пункта назначения при заходе на посадку. Однако в МЧС информацию о крушении борта пока не подтверждают. На поиски пропавшего самолёта направлены Ан-26 и два вертолёта Ми-8.