Выброшенный камчатским вулканом Безымянный пепел очень опасен для гражданских авиалайнеров, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. Эксперт добавил, что абразивные частицы уничтожат работающий двигатель самолета за считанные минуты.
Пепел — это абразивные частицы, они уничтожают работающий двигатель авиалайнера за считанные минуты, практически мгновенно. Попадание в столб пепла очень опасно. Он опасен для всех трущихся деталей самолета: для механизма шасси, для закрылков, — отметил Сытник.
По его словам, в авиации в таких случаях учитывают направление ветра, характер и высоту выброса, куда его сносит. Пилот подчеркнул, что ночью, когда столб пепла не видно, экипаж ориентируется на синоптиков и сообщения диспетчеров.
Обходим практически всегда визуально. Ночью слушаем синоптиков, диспетчеров. Либо поднимаемся выше, либо обходим с запасом. Если высота выброса до семи километров, значит можно обойти на 10 тысяч метров, если выброс на 12 км, то только обходим. Решение принимает командир корабля, — подытожил Сытник.
В пятницу, 7 апреля, вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Там отметили. что пепел распространяется в воздухе в юго-восточном направлении.
Ранее Росавиация сообщила в своем Telegram-канале, что в соответствии с международными нормами ИКАО и в целях обеспечения безопасности полетов было издано извещение летному составу (NOTAM – Notice to Airmen). В документе призвали учитывать особенности данного природного явления — выброса пепла Безымянным — при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России.