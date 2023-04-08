Пилот рассказал, чем опасен пепел вулкана Безымянный для авиалайнеров Заслуженный пилот России Сытник про вулкан на Камчатке: пепел уничтожит двигатель лайнера за минуты

Выброшенный камчатским вулканом Безымянный пепел очень опасен для гражданских авиалайнеров, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. Эксперт добавил, что абразивные частицы уничтожат работающий двигатель самолета за считанные минуты.

Пепел — это абразивные частицы, они уничтожают работающий двигатель авиалайнера за считанные минуты, практически мгновенно. Попадание в столб пепла очень опасно. Он опасен для всех трущихся деталей самолета: для механизма шасси, для закрылков, — отметил Сытник.

По его словам, в авиации в таких случаях учитывают направление ветра, характер и высоту выброса, куда его сносит. Пилот подчеркнул, что ночью, когда столб пепла не видно, экипаж ориентируется на синоптиков и сообщения диспетчеров.

Обходим практически всегда визуально. Ночью слушаем синоптиков, диспетчеров. Либо поднимаемся выше, либо обходим с запасом. Если высота выброса до семи километров, значит можно обойти на 10 тысяч метров, если выброс на 12 км, то только обходим. Решение принимает командир корабля, — подытожил Сытник.

В пятницу, 7 апреля, вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Там отметили. что пепел распространяется в воздухе в юго-восточном направлении.

Ранее Росавиация сообщила в своем Telegram-канале, что в соответствии с международными нормами ИКАО и в целях обеспечения безопасности полетов было издано извещение летному составу (NOTAM – Notice to Airmen). В документе призвали учитывать особенности данного природного явления — выброса пепла Безымянным — при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России.