Пилот нарисовал мем в небе над Германией

https://static.news.ru/photo/122e5f20-a1da-11ea-889c-fa163e074e61_660.jpg Фото: flightradar24.com

Лётчик, управлявший самолётом Diamond DA20-A1 Katana, вывел изображение популярного мема trollface в воздухе, пролетая над ФРГ. Маршрут отобразился на портале Flightradar24.

Для того чтобы оставить на радаре такую картинку, у него ушло почти два с половиной часа.

Это не первый раз, когда пилоты небольших самолётов оставляют послания на Flightradar. В мае россиянин Олег Кобзев вывел надпись «А где все?», а через день в небе над штатом Флорида в США появилась фраза «Мой руки» на русском языке.

Как писал NEWS.ru, ранее пилот из подмосковного Серпухова необычным способом напомнил жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса.