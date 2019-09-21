https://static.news.ru/photo/656dd352-dd0c-11e9-a446-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, аварийно севший 15 августа на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский, вернулся к выполнению полётов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полётам на этой неделе, — передаёт сообщение ТАСС.

15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.

Как ранее писал News.ru, бизнесмены Свердловской области подарили экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний» квартиры.