Пилот Ан-28 рассказал подробности жёсткой посадки в тайге

Пилот Анатолий Прытков рассказал о причинах отказа двигателей Ан-28 и особенностях последовавшей за этим жёсткой посадки под Томском. Его слова приводит издание Mash.

Лётчик пояснил, что у самолёта не запустились оба двигателя после выхода из облачности. Они обледенели из-за перепада температур. Экипаж до последнего момента предпринимал попытки вновь завести их, а затем было принято решение садиться.

Сибирская болотистая местность сыграла роль аэрофинишёра (устройства для торможения самолётов) и подушки безопасности в автомобиля. Ан-28 зарылся в почву передней стойкой шасси, что погасило до нуля скорость. Когда он перевернулся, грунт смягчил удар.

По словам Прыткова, после посадки он заверил пассажиров, что их непременно найдут спасатели, но при этом попросил приготовиться к ночёвке в лесу. Вертолёт МЧС появился примерно два часа спустя после аварии.

Пилот добавил , что героем себя не чувствует, поскольку просто выполнял свои профессиональные обязанности. Он также сказал, что продолжит летать после выздоровления.

Ан-28, совершавший рейс по маршруту город Кедровый — Томск пропал с радаров 16 июля. Некоторое время спустя выяснилось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в труднодоступной местности, в тайге, в 50 км от Кедрового. На борту самолёта находились 19 человек, в том числе двое детей. Все выжили. Прытков получил перелом ноги, а остальные — лёгкие травмы. Расследованием инцидента занялся центральный аппарат СКР.