«Пили кофе. Он расписывал все преимущества полигамного брака» Бывшая жена основателя патриархального движения «Мужской путь» обвинила его в многоженстве и похищении общих детей

Полигамия / Фото Shutterstock

«Когда речь идет про детей, мы бежим за количеством или за качеством. А можно совместить...» — говорил в интервью одному из интернет-порталов глава организации «Мужской путь» Андрей Брезгин. Так он объяснял, почему является сторонником многожёнства. По его мнению, в полигамных семьях дети растут счастливыми и полноценными. Бывшая супруга Андрея Наталья ищет помощи у государства и журналистов. Она утверждает, что мужчина выкрал у неё дочь, а за принципами «Мужского пути» скрывается вовсе не то, что декларируется публично.

«Не согласишься с ней хотя бы встретиться, я прыгну»

Жительница Екатеринбурга Наталья познакомилась с Андреем Брезгиным будучи еще студенткой. Парень был военным и приехал в столицу Урала по распределению. Новый знакомый ей показался серьезным и ответственным. Молодые люди начали жить вместе и вскоре поженились. Родилась дочь, а через три года — сын. Отношения между супругами складывались уважительные.

Вскоре Андрей и Наталья решили попробовать себя в бизнесе и открыли фитнес-клуб. Супруг сам захотел стать эталонным клиентом заведения — «сделать тело». Но регулярные тренировки не давали желаемого эффекта — мышцы росли не так быстро, как хотелось. Тогда, как рассказывает Наталья, Андрей решил принимать анаболические стероиды — синтетические препараты, которые помогают росту мышечной массы. По словам Натальи, муж в погоне за быстрым результатом не соблюдал рекомендации врачей. Она утверждает, что именно анаболики могли вызвать у Андрея нарушения поведения и другие побочные эффекты (описаны в инструкции к препаратам этой группы), по словам женщины, муж стал агрессивным, резким, замкнутым.

Андрей Брезгин batyamoget/vk.com

Как-то супруг Натальи заявил, что встретил другую. Наталья вспоминает — в тот момент как будто земля ушла из-под ног. В семье росли уже четверо детей, а сама она находилась в декретном отпуске.

Он сказал: я тебя люблю и её люблю тоже. Семью бросать не хочу. Давай жить втроём. Я была в шоке. Раньше об изменах только в анекдотах слышала. Я сказала — «шведская семья» мне не подходит. Муж начал на меня давить, — рассказывает женщина. — Дошло до того, что Андрей угрожал суицидом. Однажды сел на карниз балкона и сказал, что прыгнет вниз. Я умоляла этого не делать, плакала, отталкивала от окна. Он настаивал на своем: не согласишься с ней хотя бы просто встретиться — я прыгну, так будет легче всем.

Наталья боялась остаться одна, не хотела, чтобы ее дети росли без отца. Она решила бороться за семью. В конце концов Наталья сдалась и разрешила сопернице переехать к ним в квартиру.

Я думаю, ей стыдно не было, она шла за любовью. Брезгин её хорошенько обработал, плюс она была старше него, разведена, двое детей. Думала, видимо, что он успешен и богат, — говорит Наталья. — Жизнь бок о бок с другой женщиной оказалась невыносимой. Андрей признавался в любви нам обеим. Приводил доводы: ну чего не бывает, зато дети живут в полной семье. А через некоторое время он завел ещё одну пассию и сообщил об этом нам. С ней Андрей познакомился в том же фитнес-клубе. К тому времени я уже поняла, что дело не в женщинах, которых он находит (не эта, так другая). Мужа уже не изменить.

Женщина попросила развод у супруга. По ее словам, под конец у нее уже не выдерживали нервы — начала падать в обмороки. Наталья сказала мужу, что надо расторгать брак и разъезжаться. По ее словам, Андрей согласился и написал нотариально заверенное заявление на развод и согласие на проживание всех четверых детей с матерью.

мужскойпуть.рф

Наталья и дети оказались на улице. Но ей достаточно быстро удалось купить квартиру — помогли родители и материнский капитал. На тот момент она думала, что кошмар позади. Оказалось — все только начиналось.

Author: Наталья [ бывшая супруга Андрея Брезгина ] За несколько месяцев до прихода в дом другой женщины в сознании Андрея случился переворот. Это произошло в командировке, в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с мужчиной, который «живет по-другому». То есть является сторонником многоженства и активно его практикует. Андрей Брезгин стал интересоваться этим стилем жизни. Нашел в Сети тематические сообщества. Он отыскал единомышленников не только в России, но и в соседних государствах, например на Украине. Когда я не хотела принимать вторую жену, супруг пригласил в дом известного многоженца из Владимирской области Ивана Сухова. Мужчина уже давно живет с тремя жёнами. Гость по-хозяйски расположился за кухонным столом. Андрей предполагал, что тот наставит меня «на путь истинный». Мы сутки сидели не вставая. Пили кофе. Сухов мне расписывал все преимущества полигамного брака. Что и жены при деле, и дети не скучают. Меня пугали — будешь вредничать, останешься одна, дети будут без отца. Мне говорили, что иметь только одного мужа — «эгоистично». Я сдалась и решила попробовать жить по новым правилам. Надолго меня не хватило. Уже после развода узнала, что Андрей вошёл в общественную организацию «Консервативно-патриотическое движение «Мужской путь». Позднее он стал председателем координационного совета. Движение «Мужской путь» — не более чем красивая картинка, а реальное положение дел в семье моего бывшего супруга ей не соответствует. Фитнес-клуб «Gantelя» оформлен на одну из его сожительниц. Также, насколько мне известно, он брал кредиты на своих «жён».

Как утверждает Наталья, одной из сожительниц бывшего супруга является Лариса Федянович. Эта женщина зарегистрировалась как ИП, осуществляя деятельность фитнес-центров в городе Екатеринбурге. ИП зарегистрирован по адресу фитнес-клуба Брезгиных.

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Что касается движения «Мужской путь», в него входят сторонники радикального патриархата. Сами себя они называют «дефеминизаторами». Они выступают против равноправия между полами. «Мужчина идет за делом, женщина и дети — за мужем и отцом» — таков их девиз. Члены движения утверждают, что женщина должна «сидеть дома». Работать допускается только в свободное от семейной жизни время. Сторонники патриархата даже составили список профессий, пригодных для жён. В него входят бухгалтер, юрист, сметчик (все они допускают удаленную работу). Еще один важный постулат участников «Мужского пути» — имущество семьи должно быть записано только на мужа, не говоря уже о семейном бизнесе. Сторонники патриархальной модели также считают, что дети после развода должны жить с отцом.

Дети и суд

Спустя два года после развода Натальи и Андрея школьная учительница сообщила, что их сына забрал после уроков некий мужчина и увез в неизвестном направлении. Выяснилось, что это сделал бывший супруг. На несколько недель мать потеряла связь с ребенком. Андрей подал в суд на определение места жительства сына и выиграл дело. Согласно решению судьи, мальчик должен был проживать с отцом, а три девочки — с матерью. Наталья уверена, что отцу удалось настроить сына против нее и сестер.

Через полтора года отец, как утверждает Наталья, решил забрать и среднюю дочь Варвару. По словам матери, Андрей Брезгин подкараулил дочь во время прогулки, посадил в машину и увез.

Её сестра Соня кинулась спасать Варвару. Она схватилась за сиденье машины. Андрей пытался закрыть дверь и прижал ей кисть. Она бежала какое-то время за автомобилем, — сообщает мать.

На видеосъемке, которая имеется в распоряжении NEWS.ru, видно только, как отец поднимает на руки ребенка и убегает. Слышны крики обеих девочек. Также есть видео, где София подтверждает слова матери о повреждении руки дверью автомобиля. Имеется заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что у девочки обнаружили ушибы и порезы. Вред здоровью квалифицируется как легкий. Согласно заключению медиков, травмы были нанесены примерно в тот день, когда случился инцидент во дворе.

Наталья Брезгина не видела дочь уже почти год. Свердловские приставы-исполнители объявили девочку в розыск. Где находится ребенок, никто не знает. По словам Натальи, во время дачи показаний в следственном отделе Андрей Брезгин отказался говорить, где сейчас Варвара. Однако накануне он опубликовал в соцсетях видео с ней и таким образом дал понять, что с ребенком всё хорошо.

Мужчина не скрывается от правоохранителей, но не дает показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Несколько месяцев назад стражи порядка силой проникли в коттедж лидера организации «Мужской путь» в Екатеринбурге в поисках Варвары. Её там не оказалось.

До того как со мной это произошло, я и не представляла, что проблема семейного киднеппинга имеет катастрофические масштабы. Почему законодательство не хотят изменить и ужесточить меру наказания за неисполнение решения суда, мне тоже непонятно. Про то, как женщина остается один на один со своей проблемой, как все структуры власти отводят глаза, делают отписки. Бюрократическая машина обязана работать по законам и не работает, — рассуждает Наталья Брезгина.

мужскойпуть.рф

По мнению Натальи, основная трагедия заключается в том, что женщинам приходится противостоять в таких ситуациях не только отцам, но и государственной системе.

Я и многие другие мамы стучимся буквально в каждую дверь, пишем обращения во все инстанции, но рассмотрение наших дел затягивают: ни я, ни другие женщины, с которыми мне доводилось общаться, до сих пор не знаем, где наши дети, — резюмировала она.

Сам Андрей Брезгин в беседе с NEWS.ru оказался категоричен. Он сообщил, что не хочет, чтобы информация о его семье распространялась, несмотря на то что Наталья обращается за помощью.

Потому что опасаюсь, что в будущем будут травить моих детей. Бывшая супруга не понимает, что когда она выталкивает грязь из избы, потом любая проходная шавка будет кусать моих детей и тыкать их носом — да у тебя такие-то родители. Я бы не хотел, чтобы это все выносилось в публичное пространство, она и так уже много нехорошего сделала, — сообщил он.

Мужчина уверяет, что рассказ о похищении ребенка — это выдумки Натальи. Брезгин добавил, что с Варварой все в порядке и она хочет жить с отцом. Свои взгляды на многоженство и патриархальные ценности в разговоре с NEWS.ru он комментировать не стал.