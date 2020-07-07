Пикеты в поддержку Сафронова проходят у здания ФСБ на Лубянке

Возле здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
Как сообщает корреспондент NEWS.ru, рядом со зданием спецслужбы стоят бывшие коллеги Сафронова из «Коммерсанта». Они держат плакаты в поддержку экс-журналиста.
Во время акции была задержана журналистка «Коммерсанта» Елена Черненко. Её везут в ОМВД по Мещанскому району Москвы.
Сафронов был задержан по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, он передал сведения, которые составляют государственную тайну, представителям одной из стран НАТО.
Издательский дом «Коммерсант» выступил в поддержку бывшего сотрудника. В газете подчеркнули, что Сафронов является одним из лучших журналистов страны. В «Коммерсанте» назвали его «настоящим патриотом, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них». В издании назвали абсурдным обвинения в измене родине.
NEWS.ru писал, что в Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с работой в государственной корпорации, где он занимал пост советника гендиректора по информационной политике. Экс-журналист работал в должности всего два месяца. В его задачи входило выстраивание информационной политики вокруг Роскосмоса и предприятий, входящих в его состав.
До прихода в госкорпорацию Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты «Коммерсант», а затем на протяжении почти года работал специальным корреспондентом газеты «Ведомости». Журналист специализировался на темах военного и военно-технического сотрудничества, проблематики оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.
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