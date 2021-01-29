Пикеты в поддержку главреда «Медиазоны» начались в Москве

https://static.news.ru/photo/3e7b9f3e-6313-11eb-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пётр Верзилов/twitter.com

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, задержанного за участие в акции, на которой его не было.

Люди выходят к зданию ГУ МВД по столице (дом 38 по улице Петровка), рассказал в Twitter издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.

По данным издания, силовики уже задержали одного пикетчика — журналиста Кирилла Петрова, который раньше сам работал в редакции Смирнова. Он держал в руках плакат «Свободу журналисту Сергею Смирнову».

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы». По словам главреда, его обвиняют в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.