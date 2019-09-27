https://static.news.ru/photo/e5aad804-e1fc-11e9-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Серия одиночных пикетов в поддержку сестёр Хачатурян и за принятие закона о домашнем насилии прошла в Москве. Их участники вышли к памятнику Александру Пушкину.

В руках пикетчики держали плакаты «Кризисные центры в каждый район — за счёт государства!», «А что им оставалось?», «Сколько можно?! Примите уже закон!», «Равенство полов = равенство оплаты труда!», сообщает телеканал « Дождь ».

Вот фотографии с Пушкинской площади в Москве, где прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия.



: Юрий Белят / Дождь pic.twitter.com/09JEgDHcot — Телеканал Дождь (@tvrain) 28 сентября 2019 г.

Активисты и правозащитники требуют принятия в РФ закона о профилактике семейного насилия, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим в форме создания кризисных центров или убежищ. Инициатива набрала уже больше 800 тысяч подписей .

Как писал News.ru, 41% жителей России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийства своего отца. По данным социологического опроса, посвящённого вопросам домашнего насилия, среди мужчин количество сочувствующих девушкам составило 33%, среди женщин — 47%.

В июле правозащитница и активистка Алёна Попова и блогер Александра Митрошина запустили в соцсетях флешмоб в поддержку законопроекта о домашнем насилии #ЯНеХотелаУмирать. Активистка объяснила, зачем этот закон нужен.