https://static.news.ru/photo/e5aad804-e1fc-11e9-9ead-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Серия одиночных пикетов в поддержку сестёр Хачатурян и за принятие закона о домашнем насилии прошла в Москве. Их участники вышли к памятнику Александру Пушкину.
В руках пикетчики держали плакаты «Кризисные центры в каждый район — за счёт государства!», «А что им оставалось?», «Сколько можно?! Примите уже закон!», «Равенство полов = равенство оплаты труда!», сообщает телеканал «Дождь».
Вот фотографии с Пушкинской площади в Москве, где прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия.
Активисты и правозащитники требуют принятия в РФ закона о профилактике семейного насилия, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим в форме создания кризисных центров или убежищ. Инициатива набрала уже больше 800 тысяч подписей.
Как писал News.ru, 41% жителей России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийства своего отца. По данным социологического опроса, посвящённого вопросам домашнего насилия, среди мужчин количество сочувствующих девушкам составило 33%, среди женщин — 47%.