https://static.news.ru/photo/a164bdec-e060-11e9-8d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Философия группы СПЛИН /vk.com

Возле администрации Екатеринбурга прошёл одиночный пикет против затягивания с решением о присвоении одному из скверов города имени Ильи Кормильцева. Акция состоялась в 60-летний юбилей поэта, переводчика и книгоиздателя.

Акцию устроила руководитель Свердловской молодёжной организации «Май» Гузель Аиткулова. По её словам, жители города давно пытаются добиться увековечивания памяти Ильи Кормильцева, пишет « Московский комсомолец ».

Активисты движения «Май» предлагали назвать в честь автора текстов знаменитой свердловской рок-группы Nautilus Pompilius безымянный сквер за оперным театром, но местные чиновники сделали выбор в пользу другой зелёной зоны на улице Белинского.

С момента принятия соответствующего решения комиссией по топонимике прошло девять месяцев, однако сквер по-прежнему не получил имени.

Кормильцев — это дух свободы. Хочу ещё раз напомнить всем, что давайте уже менять батарейки, и быть людьми, и раз уж обещали — выполнять свои обещания, ведь это просто позорище, что такое происходит, — прокомментировала свою акцию Гузель Аиткулова.

В преддверии дня рождения поэта в зелёной зоне на улице Белинского появились таблички с надписью «Сквер, который так и не назвали именем Кормильцева».

News.ru подробно рассказывал о жизни Ильи Кормильцева, его взглядах и деятельности. Он умер в феврале 2007 года.