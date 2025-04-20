Забудьте про классические варианты закуски! Приготовьте пикантную селедку под яблочной шапкой на праздничный стол. Этот микс сладкой свеклы, нежной селедки и хрустящего яблока с орехами взорвет вкусовые рецепторы! И не требует времени на пропитку.
Такую селедку можно подавать, как порционный салат, в креманках или, как закуску, в тарталетках.
Ингредиенты:
- филе слабосоленой селедки — 200 г;
- отварная свекла — 1 шт.;
- яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.;
- творожный сыр — 150 г;
- грецкие орехи — 30 г;
- укроп;
- тарталетки — выбирайте побольше.
Способ приготовления:
- Нарежьте селедку и яблоко мелкими кубиками, свеклу потрите на терке.
- Смешайте творожный сыр с рубленым укропом — это будет кремовая прослойка.
- Собираем в тарталетки (или креманки) небольшими слоями: селедка → яблоко → сыр → свекла.
- Посыпаем дроблеными орехами и украшаем веточкой укропа.
Если будете подавать закуску в креманках, можно положить сбоку каждой пиалы по два крекера.
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