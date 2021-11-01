Пик активности телефонных мошенников зафиксирован в России

Пик активности телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, зафиксирован в сентябре–октябре. На эти два месяца пришлось звонков в десять раз больше, чем аналогичных за январь–февраль, сообщают «Известия».

По данным Kaspersky Who Calls, злоумышленники представляются сотрудниками полиции. Причём, ранее компания предупреждала о появлении такой тенденции, однако, её всплеск пришёлся на октябрь. Единичные жалобы на звонки от лже-сотрудников полиции поступали от россиян ещё год назад, но сейчас мошеннические колл-центры основательно заняли свою нишу.

Особо стоит отметить, что жулики называют абонентов по имени и фамилии, в обращении применяют юридические термины и даже предлагают записать собственные данные — имя-фамилию и номер жетона — подставное удостоверение звонящего «сотрудника».

Крупные банки также подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности. Центробанк сообщил, что в первом полугодии на блокировку отправили 18 тысяч телефонных номеров, которые были использованы в мошеннических целях.

Эксперты отмечают, что причиной резкого роста числа случаев телефонного мошенничества являются пандемия и продолжающийся переход платежей в онлайн. С января по сентябрь при помощи телефона было совершено 163,2 тысячи — или 40% — всех зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий.

Ранее эксперты Роскачества предупредили о рисках, ожидающих россиян во время нерабочих дней. Они могут стать жертвами мошенников, рассылающих письма о якобы полагающихся выплатах или других инициативах правительства.