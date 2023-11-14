Пиджак Жириновского продадут на аукционе в Петербурге

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Пиджак политика Владимира Жириновского выставят на торги в Санкт-Петербурге 23 ноября, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Стартовая цена лота составляет 200 тысяч рублей.

Лот № 179 — пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной думы, подписанным лично В. В. Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды — 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у этого пиджака есть история. В 2020 году Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ пообещал подарить пиджак из своего гардероба зрителю, написавшему обращение в его адрес. Победителю вручили подарок 26 марта 2021 года, что было зафиксировано в телевизионном сюжете.

Позже один из пиджаков Жириновского появился на сайте аукционного дома «Литфонд». Начальная ставка составила 250 тысяч рублей. Однако в ЛДПР опровергли продажу малинового пиджака покойного лидера фракции. В пресс-службе партии рассказали, что не станут торговать личными вещами политика, так как они представляют «духовную ценность», однако в продаже могут появиться сувениры, которые бывший лидер ЛДПР дарил гражданам.