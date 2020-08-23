Пианист Крамер раскритиковал платное музыкальное образование для детей

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Пианист Даниил Крамер заявил, что музыкальное образование детей нельзя превращать в дополнительное.

Наши мудрые реформаторы музыкальное образование превратили в дополнительное. Не все родители имеют достаточно денег, чтобы платить за дополнительное образование, — отметил Крамер.

По его словам, превращение музыкального образования в платное дополнительное — это целенаправленная диверсия, которая направлена на примитивизацию общества. Он напомнил, что дети, учившиеся в музыкальной школе, имеют другую социологию.

Дети имеют другую социологию, в разы меньше криминала, гораздо лучше качество производства, лучше взаимоотношения с обществом и, в конце концов, там гораздо лучше мозги, IQ, они гораздо лучше организованы, — подчеркнул пианист.

Он считает, что разрушение системы образования и культуры может негативно сказаться на всей стране. Последствия могут быть губительными для нации, передаёт РИА Новости.

Крамер — советский и российский джазовый пианист. В 2012 году получил звание «Народный артист Российской Федерации».

Как писал NEWS.ru, Счётная палата выразила обеспокоенность сокращением бесплатного музыкального образования в России. Согласно результатам проверки эффективности мер поддержки концертной деятельности в стране, с 2015 года количество бюджетных мест в профильных учебных заведениях снизилось.