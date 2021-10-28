ПФР вспомнил о выплате семи тысяч рублей на детей

В Пенсионном фонде России сообщили, что родители, воспитывающие в одиночку детей в возрасте от 8 до 16 лет, в ноябре могут получить в среднем по 7000 рублей. При этом основным условием является доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Об этом сообщает URA.RU.

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи, — сказано в сообщении ПФР.

В зависимости от региона размер пособия отличается. В Москве, например, родители-одиночки смогут получить 7791 рубль, в Приморье — 7704,5 рубля, в Забайкалье — 7214,23 рубля, в Республике Коми — 7350,5 рубля. Для оформления выплаты, необходимо до конца октября подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.

Близкие к Минэкономразвития источники рассказали, что ведомство предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Специалисты министерства полагают, что эти шаги будут способствовать снижению негативного влияния роста цен на социально значимые товары отечественного производства.