ПФР сообщил о повышении социальных пособий с 1 февраля

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Социальные выплаты, которые осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 февраля будут проиндексированы. Об этом сказано на сайте ПФР.

В частности, ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы, повысится на 4,9%. Прибавку ощутят инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, Герои социалистического труда, люди, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие граждане.

Размер индексации определён исходя из уровня инфляции за 2020 год, пояснили в ПФР.

Кроме того, на 4,9% будет проиндексирован входящий в состав единой выплаты набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает пособие, и может предоставляться не только услугами, но и деньгами.

Стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц. В него входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (либо денежный эквивалент — 933,25 рубля), путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (либо эквивалент — 144,37 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (эквивалент — 134,04 рубля).

Помимо прочего, в феврале увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам не работавших умерших пенсионеров. Проиндексированный размер составит 6 424,98 рубля.

В общей сложности на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей, уточнили в Пенсионном фонде.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ПФР рассказали о порядке назначения пенсий в 2021 году.