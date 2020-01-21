https://static.news.ru/photo/f5cf5d1c-3c2a-11ea-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Из-за повышения пенсионного возраста в этом году на заслуженный отдых не выйдут 800 тысяч россиян. Зампред президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова считает, что Пенсионный фонд России (ПФР) сможет сэкономить на этом немало денег.

Естественно, деньги экономятся. Ведь ПФР делает выплаты согласно страховым взносам. Только недостаток выплачивает бюджет, — заявила «URA.RU» Пискунова.

Она уверена, что жителям северных и дальневосточных регионов необходимо снизить возраст выхода на пенсию, и выразила надежду, что новое правительство прислушается к мнению Союза пенсионеров.

Как писал NEWS.ru, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что из-за повышения пенсионного возраста в РФ, количество пенсионеров сократилось на 800 тысяч. Однако он также отметил, что количество человек, которые выйдут на пенсию досрочно, выросло, преимущественно из-за многодетных матерей.