ПФР разработал новый порядок назначения пенсий по старости

Пенсионный фонд разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. Теперь этот процесс будет проходить автоматически, без посещения ПФР, говорится в проекте постановления.

Порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости вступает в силу с 1 января 2022 года.

Накануне профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе.

Ранее Счётная палата пришла к выводу, что на сегодня 8,6 млн работающих пенсионеров в России остались без индексации пенсий. Всего же в стране по состоянию на 1 апреля текущего года насчитывается 42,6 млн пенсионеров.