ПФР предупредил россиян о необходимости сделать важный выбор к 1 октября

Пенсионный фонд предупредил получателей федеральных льгот и мер соцподдержки, что необходимо определиться до 1 октября, в каком виде они хотят получать набор соцуслуг. Это может быть денежная или натуральная форма, говорится в сообщении на сайте ПФР.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется всем в натуральной форме. Исключением являются те, кто подвергся воздействию радиации. Таким людям набор назначают деньгами. Всем остальным, чтобы получать услуги или часть из них в виде денежного эквивалента, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд России, — сказано в разъяснении ПФР.

Если получатель решит выбрать соцуслуги в натуральной форме, то они предоставляются в виде лекарств и медицинских изделий. Также можно оформить путёвку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных поездах. В случае если пенсионер выберет денежную форму, ему будет выплачиваться 1211,66 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры будут получать надбавку к пенсии по возрасту автоматически. Если же человек работал на Севере, то тогда необходимо подать заявление в ПФР самостоятельно.