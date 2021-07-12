ПФР перечислил россиян, у которых есть право на двойную пенсию

Пенсионный фонд России напомнил населению, кто из россиян может претендовать на двойную пенсию по инвалидности: страховую по старости и государственную по инвалидности. Ведомство отметило, что такие выплаты могут получить только инвалиды, которые получили свой статус из-за военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров в России сегодня почти 48 тысяч человек, сказано на сайте ПФР.

Всего в России 11,4 млн инвалидов, которые находятся на обеспечении Пенсионного фонда, в их числе 2,15 млн человек, у которых есть страховой стаж, то есть они проработали официально хотя бы один день. Люди без страхового стажа могут рассчитывать на социальную пенсию по инвалидности, таких в РФ 2,1 млн человека.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полётов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получают 39 тысяч инвалидов, — говорится на сайте ведомства.

Размер выплат для всех инвалидов, получающих пенсии ПФР, но при этом не работающих, устанавливается на уровне не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин во время сессии задал вопрос коллеге из «Единой России» Светлане Бессараб о том, почему предпенсионеры в России оказались в таком положении, что их и на работу не берут, и пенсии не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться.