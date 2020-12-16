ПФР объяснил порядок получения выплат в 5 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/53e76bee-4105-11eb-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет, к Новому году получат выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. Пенсионный фонд России (ПФР) пояснил, каков порядок получения выплат.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, — говорится в сообщении на официальном сайте ПФР.

Соответственно, родителям не нужно подавать дополнительных заявлений на получение средств в том случае, если они ранее в этом году получали ежемесячную выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Отмечается, что заявление может понадобиться, если ребёнок родился после 1 июля, либо если родители в 2020 году не обращались ни за одной из выплат, которые предоставлялись ПФР.

Фонд поясняет, что в такой ситуации родители должны подать заявление с указанием реквизитов банковского счёта. На этом им даётся более трёх месяцев — заявления можно подавать до 1 апреля. Кроме того, необходимо обратиться с заявлением, если банковский счёт, на который ранее в этом году производились выплаты, после был закрыт.

Как писал NEWS.ru, новогоднюю выплату получат свыше 16 млн детей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Владимир Путин в рамках своего выступления также сообщил, что власти постоянно анализируют ситуацию и рассматривают возможности новых выплат. Он добавил, что на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса было выделено 838 млрд рублей.