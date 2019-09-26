https://static.news.ru/photo/ee615686-e061-11e9-af56-fa163e074e61_660.jpg 25 сентября 1997 г. Президент Франции Жак Ширак (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков во время церемонии открытия учебного заведения Фото: Пахомова Людмила/ ТАСС

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал сообщение о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака. Он рассказал о тёплом отношении политика к российской столице, а также дружбе с умершим.

Бывший градоначальник рассказал, что был знаком с Шираком с конца 80-х годов. Они много работали вместе, когда французский политик занимал пост мэра Парижа.

Мы были в составе организованной четвёрки крупных городов Европы — Лондон, Париж, Берлин, Москва. Это было такое содружество, которое несло в себе большую и человеческую, и государственную, и муниципальную пользу, — рассказал Лужков.

Он вспомнил, как Ширак навещал его в больнице в Москве, назвав это «очень по-человечески высоким» жестом, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Ширак скончался на 87-м году жизни. По словам зятя политика Фредерика Сала-Бару, он умер спокойно в окружении близких.