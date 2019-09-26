Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал сообщение о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака. Он рассказал о тёплом отношении политика к российской столице, а также дружбе с умершим.
Бывший градоначальник рассказал, что был знаком с Шираком с конца 80-х годов. Они много работали вместе, когда французский политик занимал пост мэра Парижа.
Мы были в составе организованной четвёрки крупных городов Европы — Лондон, Париж, Берлин, Москва. Это было такое содружество, которое несло в себе большую и человеческую, и государственную, и муниципальную пользу, — рассказал Лужков.
Он вспомнил, как Ширак навещал его в больнице в Москве, назвав это «очень по-человечески высоким» жестом, передаёт
Ранее News.ru писал, что Ширак скончался на 87-м году жизни. По словам зятя политика Фредерика Сала-Бару, он умер спокойно в окружении близких.