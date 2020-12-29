ПФР будет автоматически начислять доплаты части пенсионеров

https://static.news.ru/photo/1d6c2b72-4a6a-11eb-b33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года будет производить дополнительные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Начисляться они будут автоматически.

По словам главы ПФР Максима Топилина, аналогичным образом будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности. С 2022 года предполагается перейти на их назначение в беззаявительном порядке на основе сведений Федерального реестра инвалидов.

В дальнейшем планируется автоматизировать и другие процессы, добавил Топилин. В настоящее время в регионах собираются сведения по гражданам, лишённым родительских прав, законным представителям, которые затем будут переданы в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал справедливый, по его мнению, размер пенсии для россиян. Он считает, что выплата должна по меньшей мере вдвое превышать нынешнюю среднестатистическую пенсию и составлять около 30 тысяч рублей. Миронов добавил, что даже такой размер пенсии не соответствует европейскому уровню, но всё же более отвечает сегодняшним реалиям.

Политик также в очередной раз предложил ликвидировать ПФР. Положение дел в Фонде «приводит в ужас», а от ошибок и бардака страдают наиболее социально незащищённые россияне, отметил Миронов.