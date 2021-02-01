Певший матерные песни при детях депутат вышел из КПРФ

https://static.news.ru/photo/e2099e1e-64a1-11eb-8241-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Сахалинский депутат Сергей Булатов, скандально прославившийся после публикации в социальной сети TikTok видео, на котором он поёт нецензурные песни в присутствии детей, вышел из КПРФ. Об этом журналистам 1 февраля рассказал первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин.

Ранее стало известно, что КПРФ пригрозила сахалинскому депутату исключением из политического объединения. Ашихмин прежде подчёркивал, что народный избранник вёл себя неэтично. Тем более учитывая то, что нецензурные песни он записывал при детях. Записи из аккаунта в соцсети парламентарий уже удалил.

Позднее выяснилось, что Булатов написал заявление о выходе из партии по собственному желанию.

Мы вызвали Сергея Булатова в пятницу на заседание районного отделения КПРФ, но он к этому времени представил заявление, в котором просил исключить его из КПРФ по собственному желанию, — цитирует Ашихмина РИА Новости.

Он добавил, что после объяснения парламентарий мог быть привлечён к дисциплинарной ответственности.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов решил пообщаться с участниками акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Протестующие окружили парламентария, стали выкрикивать оскорбления в его адрес, а потом принялись смеяться над ним.