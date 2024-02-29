«Очень духоподъемно»: послание Путина обрадовало певицу Зару Певица Зара поддержала предложенные Путиным особые условия сдачи ЕГЭ

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Певица Зара (Зарифа Мгоян)

Послание президента России Владимира Путина было духоподъемным и затронуло важные вопросы, касающиеся многих россиян, заявила NEWS.ru певица Зара (Зарифа Мгоян). По ее словам, ей особенно важно было услышать предложение Путина по внесению изменений в порядок проведения ЕГЭ, так как у нее двое детей-старшеклассников. Кроме того, она высоко оценила завершение речи президента.

Послание было очень духоподъемным. Конечно же, особое внимание было уделено специальной военной операции и результатам, которых мы добились благодаря нашим солдатам и офицерам. Мне как творческому человеку также было важно, что были затронуты цели и результаты в сфере культуры, — отметила она.

Артистка подчеркнула, что результаты деятельности властей России, достигнутые за последние 20 лет, не могут не радовать. Новые национальные проекты, предложенные Путиным, также имеют особенно важное значение. Так, она поддержала нацпроект «Семья», направленный на поддержку молодых россиян.

Поддержка молодых семей, молодых людей при поступлении и особые условия сдачи ЕГЭ мне тоже очень важны. Потому что я мама двоих старшеклассников и они очень переживают, — рассказала она.

Заключительные слова речи Путина также понравились певице. Она поддержала его заявление о том, что сила России заключается в ее многонациональности и большом культурном разнообразии.

Путин ранее предложил внести изменение в порядок проведения ЕГЭ, разрешив выпускникам пересдавать один экзамен по выбору. При этом он отметил, что пересдача должна проходить до окончания приемной кампании в вузах.