Певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fc17deea-6ab6-11eb-a365-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: vk.com/podolskayaofficial

Российская певица Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией.

Первые признаки недомогания жена Владимира Преснякова — младшего почувствовала в начале февраля 2021 года, притом что исполнительница была крайне осторожна и практически не выходила из дома.

В данное время у Подольской на грудном вскармливании находится трёхмесячный сын. Певица придерживается ограничений, избегая любого общения. Она редко появляется на людях, но старается активно вести свои страницы в социальных сетях, передаёт MK.RU.

В семье Подольской и Преснякова также воспитывается старший сын. Мальчик прошёл тестирование на COVID-19 и получил отрицательный результат. Сейчас поклонники звёздного семейства активно обсуждают новость о заражении певицы и надеются, что заболевание будет развиваться в лёгкой форме.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что они с супругой, певицей Валерией, перенесли COVID-19 в Дубае. Он пробыл в больнице восемь дней, которые Пригожин назвал «адом». Валерия перенесла болезнь достаточно легко, отметил продюсер. А он был в тяжёлом состоянии, но уже выписался.

Он поблагодарил врачей клиники, заметив, что они всё сделали оперативно. Сразу же приступили к мощнейшей терапии, выводящей организм из цитокинового шторма. Пригожин признал, что выжил благодаря их профессионализму и поддержке близких, писал NEWS.ru.