Певица Манижа указала на необразованную категорию россиян Певица Манижа назвала необразованными россиян, которые не умеют различать национальности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Певица Манижа назвала необразованными тех россиян, которые не умеют различать национальности. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. В частности, исполнительница отметила, что некоторые жители России «не умеют отличать таджиков от узбеков».

Это показывает тебя не очень образованным человеком, если ты не умеешь различить таджиков от узбеков. Это очень неуважительно, потому что у человека есть своя национальность, — сказала Манижа.

Ранее Манижа дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой», а в социальных сетях распространялись призывы с требованием отменить выступления Манижи в связи с ее позицией.

Впоследствии исполнительница сообщила в своих соцсетях, что ее выступление на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.