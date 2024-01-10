Цыганова предложила переодеть депутатов в кафтаны Певица Цыганова: образ депутата должен включать традиционные элементы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова предложила переодеть депутатов в кафтаны. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что в образ парламентариев нужно привнести традиционные элементы. При этом артистка отметила, что сама готова выступить дизайнером и поработать над костюмами.

Сапфиры с мехами будут выглядеть, конечно, смешно и архаично, но преломить тенденцию и привнести русское в современном звучании надо. И я это могу и делаю уже 30 лет! Я согласна поработать над образами наших высоких чиновников, чтобы они выглядели как представители элиты и аристократии России, — пояснила Цыганова.

Певица считает, что образ депутатов должен быть более аристократичным. По ее мнению, мужчина-депутат должен чем-то напоминать писателя Ивана Тургенева. При этом женщины, как уточнила Цыганова, должны ходить только с красивыми прическами.

Мужчина-депутат должен быть с окладистой бородой, интересной стрижкой. А женщины должны быть только с красивой прической. Конечно же, нужны и осовремененные кафтаны, абсолютно адаптированные к жизни, — заключила певица.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно отечественных автомобилей в служебных целях к 1 февраля 2024 года. На встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности в августе глава государства выразил недовольство тем, что госорганы продолжают запрашивать закупку иномарок.