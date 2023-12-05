Машина певца Трофима попала в ДТП SHOT: автомобиль певца Трофима попал в аварию в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль российского певца и автора песен Сергея Трофимова, более известного как Трофим, попал в аварию в Новой Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, предварительно, обошлось без пострадавших. Как заявил NEWS.ru директор музыканта, в момент ДТП артиста в машине не было, он сейчас находится на гастролях.

Сергей Трофимов находится на гастролях, зайдите на сайт и посмотрите. Его не может быть в Новой Москве, — сообщил представитель певца.

Как передает канал, ДТП произошло на 1-й Ватутинской улице. По информации SHOT, машина музыканта Genesis столкнулась с Volkswagen. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. В пресс-службе МВД России по Москве заявили, что информация о ДТП не поступала.

Ранее рэпер Баста попал в аварию после большого концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Черный автомобиль Maybach, в котором находился артист, столкнулся с легковушкой на выезде с территории стадиона на Крестовском острове и вылетел в сугроб. Удар был настолько сильным, что в иномарке рэпера сработали подушки безопасности. Баста находился не за рулем, а на заднем сиденье. После аварии он вышел из автомобиля и пошел в сторону ресторана, а затем сел в другую машину. В результате ДТП никто не пострадал.