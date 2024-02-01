Певец Шарлот покинул СИЗО в Самаре Baza: певца Шарлота вывезли из самарского СИЗО в Саратов на экспертизу

Фото: Дзень Альберт/ТАСС

Эдуард Шарлот

Telegram-канал Baza сообщает, что певца Эдуарда Шарлота увезли из следственного изолятора в Самаре. По данным канала, по требованию следователя артиста отправили в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы.

Как пишет Baza, Шарлота вывезли 28 января. По информации канала, экспертизу назначили по одному из уголовных дел, но по какому именно, не уточняется.

Певца арестовали в декабре прошлого года. Против него возбудили два дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу по просьбе адвокатов. По утверждению юристов, у певца биполярное расстройство, что и привело к неадекватному поведению. Если диагноз подтвердится, Шарлота могут отправить на принудительное лечение.

Ранее Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину». Отец певца Валерий рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына до Нового года. До этого Шарлот опубликовал в соцсетях ролик, в котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.

Адвокат Вадим Багатурия предположил, что желание Шарлота покаяться перед патриархом может считаться смягчающим обстоятельством. По его словам, если суд сочтет этот жест музыканта искренним, то наказание для него будет снижено на треть от максимально предусмотренного.