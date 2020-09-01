Певцов записал видео, опровергающее слухи о его тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/15b776ee-ebe6-11ea-bbd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Госпитализированный в больницу в Коммунарке народный артист РФ Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором резко ответил распространяющим слухи о том, что он впал в кому.

Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, дорогие кому-то люди... чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится, — заявил артист.

Тем, кто читает непроверенные слухи, Певцов посоветовал читать Толстого, Чехова и Пушкина.

Также он рассказал , что состояние у него «бодрое», температура в норме, лечение идёт по плану. Певцов восхитился условиями пребывания в больнице Коммунарки, сравнив её с большим космическим кораблём и отметил, что одежда врачей «соответствует».

Условия потрясающие. Я мало был в больницах, но в такого рода больнице я бы лежал ещё с удовольствием подольше, — признался актёр.

О том, что Дмитрий Певцов, вероятно, не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме» стало известно 28 августа. Врачи подозревали у него коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили. Однако обследование показало, что у звезды «Ленкома» пневмония, писал NEWS.ru.