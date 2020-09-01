Певцов записал видео, опровергающее слухи о его тяжёлом состоянии

Госпитализированный в больницу в Коммунарке народный артист РФ Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором резко ответил распространяющим слухи о том, что он впал в кому.
Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, дорогие кому-то люди... чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится, — заявил артист.
Тем, кто читает непроверенные слухи, Певцов посоветовал читать Толстого, Чехова и Пушкина.
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Условия потрясающие. Я мало был в больницах, но в такого рода больнице я бы лежал ещё с удовольствием подольше, — признался актёр.
О том, что Дмитрий Певцов, вероятно, не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме» стало известно 28 августа. Врачи подозревали у него коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили. Однако обследование показало, что у звезды «Ленкома» пневмония, писал NEWS.ru.
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