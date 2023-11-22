Певца Шарлота повторно обвинили в оскорблении чувств верующих SHOT: православные активисты написали второе заявление на Шарлота в СКР

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Шарлот

Православные активисты из движения «Сорок сороков» направили в Следственный комитет повторную жалобу на певца Эдуарда Шарлота, обвинив его в оскорблении чувств верующих, сообщает Telegram-канал SHOT. По их мнению, артист неоднократно оскорблял религиозные святыни и должен быть наказан по всей строгости закона.

Причиной жалобы является перформанс, устроенный артистом летом. Тогда он снял видео, в котором прибивает к кресту свой военный билет и фото предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. Православные активисты отреагировали на это жалобой в правоохранительные органы, но ответа так и не получили. В связи с этим они решили направить повторную жалобу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео, в котором Шарлот приносит публичные извинения за то, что сжег свой российский паспорт. В искренности его слов общественница усомнилась.

Отец артиста предположил, что Шарлот мог решиться на поступок с паспортом под влиянием «тусовки». Он подчеркнул, что в их семье никогда не было «диссидентских настроений».

До этого сообщалось, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что он мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии.