Петрозаводский священник предложил защищаться от COVID масками для плавания

https://static.news.ru/photo/ed010bf8-4f5d-11eb-a1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Православный священник Константин Савандер из Петрозаводска предложил новую конструкцию маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Мужчина доработал маску для подводного плавания, снабдив её сменными фильтрами. Он подчеркнул, что можно чуть доработать те устройства, которые есть в продаже, либо создать с нуля новую маску.

Савандер убеждён, что такие маски позволят лучше, чем тканевые, защищать от инфекции, с помощью них можно будет отказаться от ограничений, связанных с социальной дистанцией.

Люди в таких масках могут не соблюдать дистанцию в самолётах, кинотеатрах, на концертах, в школах и других массовых мероприятиях! — написал священник на своей странице во «ВКонтакте».

Используемый фильтр в случае выработки ресурса будет становиться красным, и все окружающие смогут увидеть, что его нужно менять, и будут соблюдать социальную дистанцию, отметил мужчина.

Священник считает, что нынешние средства защиты от коронавируса необходимо модернизировать, поскольку в будущем могут появится более опасные вирусы.

Я конечно могу заблуждаться, но с точки зрения чистой медицинской науки тряпичные маски и очки с их открытыми боковыми щелями от смертельных вирусов плохо защитят, — полагает Савандер.

Он положительно отнёсся к вакцинированию от коронавируса, но подчеркнул, что «любая прививка — это большой риск».

Надо думать над чем-то посовершенней, хотя, я могу заблуждаться, но думать не запретишь, — отметил священнослужитель.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказал, что медицинскую маску в мороз необходимо менять чаще, но носить её на улице следует только в случае большого скопления людей. Для лица будет полезно, если ему будут давать «дышать» хотя бы раз в полчаса. Ношение маски в мороз создаёт эффект парника: из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха появляется конденсат, что плохо сказывается на коже.