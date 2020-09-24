Петросян выразил соболезнования в связи с кончиной Войнаровского

https://static.news.ru/photo/61820722-fe9e-11ea-aef6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Войнаровский Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Создатель шоу «Кривое зеркало» Евгений Петросян выразил соболезнования родным и близким оперного певца Вячеслава Войнаровского, скончавшегося на 75-м году жизни.

В беседе с Daily Storm Петросян отметил , что его коллеге удавалось совмещать два совершенно разных жанра в своих выступлениях — оперу и эстраду.

Мы с Вячеславом Игоревичем проработали десятки лет, он участвовал ещё в моём первом спектакле. Это очень яркий и талантливый артист, — подчеркнул телеведущий.

По его словам, «когда уходит яркий артист, каждому зрителю кажется, что он понёс личную утрату».

Войнаровский скончался 23 сентября. Трагическое известие подтвердили в пресс-службе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Певец умер в собственном доме. Причины смерти пока неизвестны, но со слов сына музыканта, это не коронавирус.

Ранее советская и российская артистка Клара Новикова в разговоре с NEWS.ru выразила соболезнования в связи со смертью Войнаровского. Она назвала его светлым и добрым человеком с выдающимся голосом.