Петросян отреагировал на санкции против него анекдотом про Зеленского Петросян рассказал анекдот про санкции, введенные против него Киевом

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) рассказал анекдот, где высмеял введение против него Киевом санкций. Артист сочинил диалог, в котором президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о больших военных потерях ВСУ на бахмутском направлении и спрашивают, что необходимо делать в этой ситуации.

Вводите санкции против Петросяна, — ответил вымышленный Зеленский из анекдота юмориста.

7 января Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Среди них оказался в том числе и Евгений Петросян.

Появившаяся в этом списке певица Лолита Милявская тоже отшутилась по этому поводу в соцсетях, заявив, что санкции «лишили ее эрекции». Она отметила, что из-за санкций она не сможет присутствовать на военных судах на Украине.

Кроме Лолиты и Петросяна в украинском списке оказались юморист Михаил Галустян, телеведущие Жанна Бадоева и Леонид Якубович, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также рэпер Баста.