Петросян назвал Жванецкого «титаном жанра»

https://static.news.ru/photo/57cdc1de-203c-11eb-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий был великим остроумцем и удивительным исполнителем, титаном своего жанра, считает народный артист РСФСР Евгений Петросян. Таким образом он отреагировал на смерть юмориста.

Жванецкий — это человек-эпоха. Великий остроумец, мыслитель, философ, писатель, исполнитель. Он без преувеличения титан своего жанра, первооткрыватель, ярчайший стилист, он удивительный совершенно исполнитель, которому нет аналогов, — рассказал Петросян в интервью РИА Новости.

Певица Алла Пугачёва назвала смерть сатирика невосполнимой утратой. Телеведущая Регина Дубовицкая, в свою очередь, отметила, что со смертью Жванецкого «ушла эпоха». Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью мастера слова.

Кроме того, советский и российский исполнитель Лев Лещенко «глубоко скорбит» в связи с уходом их жизни известного юмориста и телеведущего.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Причина смерти пока не называется. В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья. В Москве увековечат память сатирика, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичной думы Евгений Герасимов, писал NEWS.ru.