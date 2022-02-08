Петиция за отставку Кадырова набрала более 100 тысяч подписей

Петиция за отставку главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова на Change.org набрала уже 104 324 подписи. В тексте обращения, которое опубликовал политик Илья Яшин, говорится, что Кадыров превратил регион в «обособленное государство внутри РФ», где действуют свои порядки и не работают российские законы. Люди из окружения руководителя ЧР публично угрожают журналистам, активистам и судьям, отметил он.

Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам, — говорится в петиции.

В обращении также отмечается, что у главы Чечни есть своя региональная армия, которая подчиняется лично ему. В петиции говорится о том, что он «давал публичные распоряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на его территории без разрешения чеченских властей».

При этом Кадыров признаёт, что в республике есть много экономических проблем, которые требуют постоянных федеральных дотаций, отмечается в тексте. Автор петиции считает, что глава Чечни «не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим», поэтому требует от президента РФ его отставки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, комментируя петицию с требованием отставки Кадырова, что это «обезличенное голосование», которое может накручиваться ботами. По его словам, поэтому в Кремле относятся к обращению соответствующим образом.

20 января чеченские силовики задержали супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину увезли в Чечню на допрос. На следующий день экс-судья вместе с дочерью покинул Россию.

Впоследствии Мусаеву арестовали на 15 суток за «сопротивление законным требованиям полицейского». Ей предъявили обвинение в применении опасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и поместили под стражу на два месяца.

После задержания Мусаевой ряд высокопоставленных чеченских чиновников и силовиков записали видеообращение к семье экс-судьи, в котором пообещали «спросить с них за слова». Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова, по словам которого, сейчас нет важнее дел, чем найти родственников Янгулбаева и «отрезать им головы».

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов пообещал Янгулбаевым кровную месть.

Кадыров, комментируя ситуацию с задержанием Мусаевой, назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Впоследствии журналистку «Новой газеты» Елену Милашину командировали за границу на фоне обвинений Кадырова в «пособничестве террористам». Издание сообщило, что Милашина следует утверждённым в редакции протоколам безопасности, а её отсутствие в РФ не отразится на освещении прав человека в Чеченской Республике.