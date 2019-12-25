https://static.news.ru/photo/cb3e3ab4-2726-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу коммунальной квартиры на Конторской улице Санкт-Петербурга оштрафовали за оскорбление соседа.

По информации «Агентства бизнес-новостей», на кухне коммуналки женщина поругалась с соседом, унизив мужчину и его супругу. Оскорблённый петербуржец обратился с заявлением в прокуратуру, в результате проверки было возбуждено административное дело.

Свидетели перепалки подтвердили слова мужчины, и нарушительнице был выписан штраф.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что из-за «необразованности русских людей вытекает неуважение к окружающим». Именно среди русских, по словам блогера, часто можно заметить «хамство и полное отсутствие воспитания».